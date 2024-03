Rise of the Ronin zajmie sporo miejsca na PS5. Wiemy też, kiedy ruszy preload

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez profil PlayStation Game Size na portalu społecznościowym X gra Rise of the Ronin będzie potrzebować 96.343 GB wolnej przestrzeni na PlayStation 5 . Wspomniana wartość nie uwzględnia jednak premierowej aktualizacji, która z pewnością zwiększy nieco ostateczny rozmiar nadchodzącej produkcji Team Ninja.

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Rise of the Ronin prezentujący bronie oraz system walki . W sieci pojawiły się jednak kolejne warte uwagi informacje na temat wspomnianego tytułu. Tym razem dowiedzieliśmy się, ile miejsca na dyskach PlayStation 5 będzie potrzebować nadchodząca produkcja Team Ninja, a także, kiedy gracze będą mogli pobrać pliki niezbędne do uruchomienia gry.

Jak wspomnieliśmy wyżej, dowiedzieliśmy się też, kiedy posiadacze PlayStation 5 będą mogli pobrać pliki niezbędne do uruchomienia gry. Zgodnie z przekazanymi informacjami preload Rise of the Ronin ruszy o północy 15 marca 2024 roku. Gracze będą mieli więc dokładnie tydzień, by przygotować się na premierę wspomnianej produkcji.