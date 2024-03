Rise of the Ronin na nowym zwiastunie. Team Ninja przedstawia 3 różne frakcje

Wczoraj w sieci pojawiły się pierwsze wrażenia z Rise of the Ronin. Team Ninja najwyraźniej nie zamierza jednak zwalniać tempa, ponieważ do sieci trafił kolejny materiał promocyjny poświęcony wspomnianej produkcji. Najnowszy zwiastun skupia się na prezentacji rywalizujących ze sobą frakcji, z którymi będzie miał do czynienia główny bohater gry.

Fabularny zwiastun Rise of the Ronin skupia się na prezentacji frakcji

Najnowszy zwiastun Rise of the Ronin przybliża trzy frakcje, z którymi gracze będą mogli zawiązać sojusz w trakcie rozgrywki. W pierwszej kolejności przedstawiono Obei – zachodnie siły epoki Bakumatsu składające się amerykańskich i europejskich z mocarstw, dążących do otwarcia Japonii na handel zagraniczny. Następnie poznajemy Sabaku, czyli zwolenników szogunatu, którzy dążą do utrzymania scentralizowanej władzy rodu i zachowania istniejącego porządku politycznego.