Rise of the Ronin i Ghost of Tsushima na porównaniu graficznym

Kilka dni temu w ręce graczy trafiło Rise of the Ronin, najnowsza produkcja studia Team Ninja. Tytuł spotkał się z całkiem ciepłym przyjęciem wśród krytyków, otrzymując średnią ocen na poziomie 76/100 w serwisie Metacritic. W związku z premierą gry, która podobnie jak Ghost of Tsushima osadzona jest w japońskich realiach, do sieci trafiło porównanie graficzne wspomnianych produkcji.

Porównanie graficzne Rise of the Ronin i Ghost of Tsushima

Od kiedy w sieci pojawiły się pierwsze materiały związane z Rise of the Ronin, tytuł ten był zestawiany z Ghost of Tsushima od studia Sucker Punch. Teraz gdy od premiery gry Team Ninja minęło już kilka dni, do sieci trafiło porównanie wspomnianych produkcji. Dzięki materiałowi kanału ElAnalistaDeBits możemy zatem przyjrzeć się temu, jak wypadają obok siebie dwa tytuły osadzone w japońskich realiach.

Udostępniony na platformie YouTube film porównuje gry pod względem grafiki i animacji, ale także różnych detali czy modeli postaci. Ponadto autor materiału zaprezentował różnice w oświetleniu, a także zestawił ze sobą między innymi deszczową pogodą występującą w Rise of the Ronin i Ghost of Tsushima. Możemy również przyjrzeć się zachowaniu postaci niezależnych i porównaniu sekwencji walk.