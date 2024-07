Ridley Scott żałuje, że nie nakręcił kontynuacji Obcego i Blade Runnera. Reżyser wskazał, kto zawinił

Ridley Scott to jeden z najważniejszych twórców współczesnego kina, który dał początek tak wielkim seriom, jak Obcy, czy Łowca androidów. Chociaż kolejne filmy z tych franczyz wciąż powstają, to Scott w najnowszym wywiadzie dla Vanity Fair ubolewa, że na pewien czas stracił nad tymi markami kontrolę. Reżyser przyznał, że powinien był wyreżyserować drugą część Obcego i kontynuację Blade Runnera, ale w tamtym czasie nie było to możliwe.

Ridley Scott żałuje, że nie pracował nad kontynuacjami Obcego i Blade Runnera

Scott wyznał, że „nigdy nie powiedziano mu, ani nie zapytano” o chęć nakręcenia kontynuacji Obcego. Filmowiec uważa, że nikt z 20th Century Fox, ani też Warner Bros. nie skontaktował się z nim, aby poprosić go o nakręcenie kontynuacji swoich wielkich hitów.