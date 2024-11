Paul Mescal w nowym filmie Ridleya Scotta. To science fiction

Akcja The Dog Stars rozgrywa się w Kolorado, w opustoszałym świecie po globalnej pandemii. Bohater, Hig, mieszka na odludziu w hangarze lotniczym, mając u boku jedynie psa i surowego strzelca. Jego rutynowe życie zmienia się nagle, gdy odbiera tajemniczą transmisję przez radio pokładowe swojej Cessny. To odkrycie wyznacza początek ryzykownej podróży, w której Hig próbuje zrozumieć źródło transmisji i odnaleźć resztki nadziei w zniszczonym świecie. Scenariusz do filmu napisał Mark L. Smith (Twisters, Zjawa), a produkcja ruszy wiosną 2025 roku.

Ridley Scott miał pierwotnie zająć się biografią zespołu Bee Gees, ale przesunął ten projekt na dalszą kolejność. Może to rozczarować fanów muzycznej legendy, ale jednocześnie ucieszyć fanów Mad Maxa i innych postapokaliptycznych filmów. Scott wciąż utrzymuje intensywne tempo pracy. W wieku 87 lat pracuje nad kilkoma projektami, w tym także Gladiatorem 3.