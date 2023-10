Rick i Morty doczekają się pełnometrażowego filmu? Zack Snyder chce zostać reżyserem

Rick i Morty otrzymają własny film?

Harmon ujawnił, że gdy jeszcze Zack Snyder związany był z Warner Bros., wezwał go do siebie, aby omówić filmowy potencjał Ricka i Morty’ego. Okazuje się, że reżyser jest wielkim fanem tej serii i wyznał producentowi, że „Musi to [film] zrobić”. Snyder zaoferował swoją pomoc, aby przekonać studio do zrobienia filmu.