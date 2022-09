Reżyser TLoU gwiazdą Return to Monkey Island. "Wciąż nie mogę w to uwierzyć!"

Return to Monkey Island zadebiutowało 19 września i od tego momentu jest dostępne na pecetach i Switchu. Pomimo wcześniejszego zamieszania wywołanego zmianą szaty graficznej nowa część cyklu od Rona Gilberta ma się świetnie i zbiera pozytywne recenzje . Ciekawostką jest, że w przygodówce “zagrał” reżyser The Last of Us Neil Druckmann , podkładając głos pod jedną z postaci niezależnych.

Szef Naughty Dog napisał na Twitterze, że nie może uwierzyć, że właśnie "osiągnął jeden z życiowych celów" i za to jest "wiekuiście wdzięczny" twórcom serii. Do tego dołączył screena z Guybrushem Threepwoodem – to ten NPC mówi najpewniej głosem Neila Druckmanna.

Neil Druckmann o Return to Monkey Island

W sumie można się było spodziewać, że coś jest na rzeczy, bowiem reżyser TLoU wcześniej komentował nową odsłonę MI i bronił jej twórców przed atakami ze strony toksycznych “fanów”. Generalnie przygodówka nie wygląda źle – a już na pewno nie na tyle, by jej grafika była powodem do grożenia autorom. Jeśli jeszcze nie widzieliście Return to Monkey Island w akcji, to pod tym adresem publikowaliśmy gameplay.

