Reżyser Johna Wicka nakręci ekranizację Rainbow Six z Michaelem B. Jordanem

Michael B. Jordan jeszcze długo nie rozstanie się z filmowymi adaptacjami powieści Toma Clancy’ego. Aktor wystąpił w 2021 roku w Bez skrupułów od Amazon Prime Video, a teraz zapowiedziano jego kolejny projekt, przy którym będzie współpracował z Chadem Stahelskim.

Chad Stahelski reżyserem Rainbow Six na podstawie serii Toma Clancy’ego

Reżyser czterech części Johna Wicka stanie za kamerą Rainbow Six, kontynuacji Bez skrupułów, w której powróci Michael B. Jordan jako komandos John Kelly. Aktor będzie pełnił również funkcję producenta wraz z Elizabeth Raposo za pośrednictwem filmu produkcyjnej Outlier Society. Producentami są także Akiva Goldsman i Greg Lessans z Weed Road Pictures oraz Josh Appelbaum i Andre Nemec z The Saw Mill.