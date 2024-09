Reżyser Dystryktu 9 i Gran Turismo planuje nowy film. Zagra w nim gwiazda Breaking Bad

Neil Blomkamp to reżyser, który zdobył międzynarodową sławę dzięki swojemu debiutanckiemu filmowi Dystrykt 9 w 2009 roku. To głośne science fiction łączyło w sobie oryginalny pomysł z mocnym przesłaniem społecznym. Niestety kolejne projekty reżysera nie cieszyły się taką popularnością, ani tym bardziej uznaniem krytyków. Elysium z 2013 roku spotkał się z mieszanymi recenzjami, a Chappie z 2015 roku, choć ma swoich sympatyków (do których należy niżej podpisany), był szeroko krytykowany.

Neil Blomkamp ma już na oku nowy projekt. Wyreżyseruje widowisko pt. Alpha, w którym zagra znany z Breaking Bad Aaron Paul. Czy Blomkamp tym filmem w końcu wróci do łask Hollywood?

Po tych doświadczeniach, kilka jego projektów, w tym film z serii Obcy, Dystrykt 10, RoboCop i adaptacja Halo, nie doszło do skutku. Jednak po serii trudnych lat, notowania reżysera poprawił film Gran Turismo z 2023, który okazał się sukcesem zarówno w box office, jak i w oczach widzów. To z pewnością podbudowało pozycję Blomkampa w branży.

Teraz Blomkamp przygotowuje się do wyreżyserowania nowego dla studia Sony. Filmu zatytułowano Alpha. Ma opowiadać o rządowym eksperymencie, w którym więzień skazany na karę śmierci zostaje przekształcony w drapieżnika szczytowego, a agent FBI zostaje wysłany, by go odnaleźć. Już wiadomo, że agenta ma zagrać Aaron Paul, znany z roli w kultowym serialu Breaking Bad.

Blomkampa, ze swoją słabością do technologii i dystopijnych klimatów, wydaje się idealnym kandydatem do poprowadzenia tej historii. Ewentualny sukces Alphy może być kluczowy dla przyszłości Blomkampa i jego pozycji w Hollywood. Czas pokaże, czy twórca w końcu otrzyma zielone światło do nakręcenia długo oczekiwanego Dystryktu 10.