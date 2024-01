Reżyser Dragon’s Dogma 2 nie chce, by gracze korzystali z szybkiej podróży

Już pod koniec listopada twórcy Dragon’s Dogma 2 podzielili się szczegółami na temat szybkiej podróży. Deweloperzy zapowiedzieli wówczas, że w nadchodzącej kontynuacji powróci mechanika znana z pierwszej części. Oznacza to, że gracze będą musieli posiadać konkretny zasób, by móc przenieść się do jednego z rozmieszczonych na mapie portali. Teraz reżyser gry – Hideaki Itsuno – stara się przekonać użytkowników, by nie korzystali z „teleportacji” i zwiedzali świat Dragon’s Dogma 2 samodzielnie.

Reżyser Dragon’s Dogma 2 zachęca graczy do zwiedzania świata i zrezygnowania z szybkiej podróży

Itsuno w rozmowie z IGN stwierdził, że podróżowanie w grach nie jest nudne, o ile sama gra nie jest nudna. Reżyser Dragon’s Dogma 2 podkreślił, że wszystko, co trzeba zrobić, to sprawić, aby „podróż sprawiała przyjemność”. Deweloper dodaje, że pomóc w tym mogą różnego rodzaju losowe sytuacje, których ma nie brakować w nadchodzącej produkcji Capcomu.