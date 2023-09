Reżyser Aquamana ujawnił swój pomysł na kolejną część filmu

Oczywiście, jeśli film odniesie taki sukces jak pierwszy Aquaman – który zarobił na całym świecie ponad miliard dolarów i jest najbardziej dochodowym filmem DC wszechczasów – jest prawie pewne, że Warner znajdzie sposób na przedłużenie serii. Reżyser James Wan stwierdził, że Zaginione Królestwo zdecydowanie pozostawia miejsce na nakręcenie większej liczby filmów, jeśli Warner Bros. i DC zechcą to zrobić.

To, co mi się podoba pomiędzy pierwszą a drugą częścią, to fakt, że naprawdę widać rozwój Arthura. W drugiej części wreszcie ma bardziej wytyczony kierunek tego, co chce zrobić ze swoim życiem. Jeśli kiedyś pojawi się trzecia odsłona, to właśnie taki powinien być obrany. Powinno rozwijać te postacie, ponieważ myślę, że w drugim filmie ustawiliśmy pewne rzeczy w dobrym miejscu, z których z pewnością będzie można korzystać w kolejnych częściach. Nie mam żadnej gotowej historii, ale rozwój postaci to najważniejsza rzecz, na jaką powinien stawiać kolejny film o Aquamanie.