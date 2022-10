Resident Evil Code: Veronica otrzyma remake? Istnieje takie prawdopodobieństwo

Kilka dni temu Capcom zaprezentował nowe materiały z Resident Evil 4 Remake. Zgodnie z zapowiedziami produkcja zadebiutuje na rynku już w przyszłym roku. Wielu fanów serii z pewnością z entuzjazmem przyjęłoby również wiadomość o odświeżonej wersji Resident Evil Code: Veronica. Nic więc dziwnego, że w jednym z wywiadów Yoshiaki Hirabayashi został zapytany, czy chciałby w przyszłości opracować również remake wspomnianego tytułu.

Capcom nie pracuje obecnie nad odświeżoną wersją Resident Evil Code: Veronica

Hirabayashi – producent Resident Evil 4 Remake – w rozmowie z serwisem Noisy Pixel przyznał, że obecnie w pełni skupia się na pracach nad nową wersją hitu z 2005 roku. Deweloper podkreślił również, że nie ma obecnie konkretnych planów związanych z odświeżeniem Resident Evil Code: Veronica, ale jeśli w przyszłości „nadarzy się okazja”, by opracować remake wspomnianej produkcji, to nie wyklucza, że podjąłby się zadania.



Fanom produkcji z 2000 roku nie pozostaje więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że Capom zdecyduje się w przyszłości na odświeżenie gry, której główną bohaterką jest Claire Redfield.



Tymczasem miłośnicy serii Resident Evil mogą odliczać dni do premiery wspomnianego Resident Evil 4 Remake. Produkcja zadebiutuje na PC, PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 24 marca 2023 roku. Niestety tytuł – podobnie jak Resident Evil Village – nie doczeka się polskiej wersji językowej.