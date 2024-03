Oficjalne oświadczenie Capcomu na temat problemów Dragon's Dogma 2

Capcom opublikował oficjalne oświadczenie, w którym odniósł się do problemów gry Dragon's Dogma 2.

Dziś rano informowaliśmy Was o dość nieciekawej sytuacji związanej z grą Dragon’s Dogma 2. Chodzi tutaj oczywiście głównie o mikrotransakcje, które Capcom z jakiegoś powodu zdecydował się wprowadzić do produkcji zaprojektowanej stricte pod doświadczenie dla jednego gracza. Nie jest to jednak jedyny problem – wiadomo też o kiepskiej optymalizacji czy obecności antypirackiego zabezpieczenia Denuvo. Teraz deweloperzy zdecydowali się opublikować oficjalne oświadczenie w całej tej sprawie.

Dragon’s Dogma 2 – oficjalne oświadczenie Capcomu w sprawie problemów gry