Resident Evil 9 z nowymi szczegółami. Historia będzie kontynuowała wątki z ósmej części

Insider zdradził, że zgodnie z wcześniejszymi ogłoszeniami twórców, Resident Evil 9 nie będzie bezpośrednią kontynuacją Resident Evil 8. Obie gry zostały jednak wspólnie zaplanowane, aby zakończyć niektóre rozpoczęty w poprzednich grach wątki.

Błędny cytat dotyczy aspektu kontynuacji. Nie sądzę, że jest to bezpośrednia kontynuacja, jak RE8 do RE7, ale wątki RE8 i RE9 zostały zaplanowane razem, aby pomóc w doprowadzeniu do zamykającego rozdziału obecnej serii.