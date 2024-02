Resident Evil 4 Remake Gold Edition zapowiedziane. Premiera już za kilka dni

Resident Evil 4 Remake Gold Edition ukaże się zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Nowa edycja doczeka się również fizycznego wydania. Zgodnie z zapowiedziami pojawi się ona w marcu i dostępna będzie wyłącznie na terenie Europy.

Od katastrofy biologicznej w Raccoon City minęło sześć lat. Agent Leon S. Kennedy, jeden z ocalałych, zostaje wysłany na misję polegającą na uratowaniu porwanej córki prezydenta. Podążając tropem dziewczyny, trafia do odludnej europejskiej wioski zamieszkałej przez niezwykle podejrzanych, upiornych ludzi – czytamy w opisie gry.

Na koniec przypomnijmy, że Resident Evil 4 Remake dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat odświeżonej wersji hitu z 2005 roku, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Resident Evil 4 Remake – i znowu dobra robota, Panie Capcom.