Ile godzin zajmie ukończenie Resident Evil 4 Remake? Capcom ujawnia szczegóły

Dziś w nocy Capcom zaprezentował nowe materiały wideo z Resident Evil 4 Remake. Produkcja doczekała się również własnej karty produktu na platformie Steam, gdzie ujawniono wymagania sprzętowe oraz potwierdzono, że gra nie otrzyma polskiej wersji językowej. Tymczasem do sieci trafiły kolejne informacje związane ze wspomnianym tytułem. Jeden z deweloperów postanowił bowiem ujawnić, ile czasu zajmie ukończenie odświeżonej wersji hitu z 2005 roku.

Czas rozgrywki w Resident Evil 4 Remake będzie zbliżony do oryginału

Yoshiaki Hirabayashi – producent Resident Evil 4 Remake – w rozmowie z serwisem Noisy Pixel ujawnił, że ukończenie odświeżonej wersji gry powinno zająć graczom mniej więcej tyle samo godzin, co w przypadku oryginału. Oznacza to, że zainteresowani powinni przygotować na około 15-godzinną przygodę. Oczywiście wiele zależeć będzie również od stylu rozgrywki oraz umiejętności użytkowników.



Warto wspomnieć, że gry Resident Evil 2 Remake oraz Resident Evil 3 Remake także mogły pochwalić się podobną długością rozgrywki, co ich oryginalne wersje. Nic więc dziwnego, że również w przypadku Resident Evil 4 Remake Capcom postawił na podobne rozwiązanie.



Na koniec przypomnijmy, że Resident Evil 4 Remake zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera 24 marca 2023 roku. Zgodnie z zapowiedziami odświeżona wersja produkcji Capcomu „zachowa esencję oryginału”, ale fani serii mogą liczyć na „świeże wrażenia”.