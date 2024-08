Replaced opóźnione po raz kolejny. Deweloperzy ujawnili nowy termin premiery

Niecały rok temu informowaliśmy, że Replaced zostało ponownie opóźnione, a na premierę cyberpunkowej platformówki będzie trzeba poczekać do 2024 roku. Teraz – po blisko 12 miesiącach – przychodzimy do Was z podobną wiadomością. Deweloperzy ze Sad Cat Studios poinformowali bowiem, że ich gra nie ukaże się w tym roku.

Premiera Replaced dopiero w 2025 roku. Sad Cat Studios ponownie opóźnia debiut swojej produkcji

Sad Cat Studios opublikowało komunikat na portalu społecznościowym X, w którym potwierdziło rozczarowującą wiadomość. Zgodnie z przekazanymi informacjami Replaced ma zadebiutować na rynku dopiero w 2025 roku. Dokładna data premiery nie została jednak ujawniona.