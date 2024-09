Remnant 2: The Dark Horizon z datą premiery. Zobaczcie zwiastun trzeciego DLC

Już pod koniec lipca ujawniono termin debiutu trzeciego dodatku do Remnant 2. Wczoraj natomiast Gunfire Games zdradziło dokładną datę premiery rozszerzenia The Dark Horizon, które będzie trzecim i zarazem ostatnim DLC do wspomnianej produkcji. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w tym miesiącu gracze będą mogli liczyć także na darmowe atrakcje.

Remnant 2 wkrótce z dodatkiem The Dark Horizon oraz nowym trybem Boss Rush

Zgodnie z przekazanymi informacjami Remnant 2: The Dark Horizon zadebiutuje już 26 września 2024 roku. Nadchodzące rozszerzenie wprowadzi nową historię, w której gracze „odkryją sekrety świata nekropolii N’Erud”. W nadchodzącym dodatku nie zabraknie oczywiście nowych bossów, lokacji, przedmiotów i „potężnych” broni, które pomogą użytkownikom stawić czoła nowym zagrożeniom.