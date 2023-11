Remake Prince of Persia: The Sands of Time przekroczył „ważny kamień milowy”

Pod koniec maja bieżącego roku dowiedzieliśmy się, że remake Prince of Persia: The Sands of Time znajduje się w fazie koncepcyjnej. Wspomniany projekt został powierzony deweloperom z Ubisoft Montréal, którzy cały czas pracują nad odświeżoną wersją produkcji z 2003 roku i najwyraźniej robią postępy. Ubisoft z okazji 20-lecia premiery Prince of Persia: The Sands of Time podzielił się bowiem nowymi informacjami na temat nadchodzącego remake’u.

Prace nad Prince of Persia: The Sands of Time Remake wciąż trwają. Ubisoft dzieli się nowymi informacjami

We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter) poinformowano, że Prince of Persia: The Sands of Time Remake przekroczył „ważny wewnętrzny kamień milowy”, a prace nad wspomnianą produkcją cały czas „postępują”. Francuska firma niestety nie podzieliła się żadnymi dodatkowymi szczegółami na temat produkcji rozwijanej przez Ubisoft Montréal.