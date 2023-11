Redfall z trzecią aktualizacją. Patch wprowadza sporo poprawek i nową zawartość

Redfall wraz z trzecią aktualizacją zostało wzbogacone o nowy i „niezrównany” karabin snajperski o nazwie „Bazyliszek”. Deweloperzy informują, że wspomniana broń może pochwalić się unikalną cechę. Karabin nasyca bowiem pierwszy pocisk pełnego magazynka mocą ultrafioletu, która paraliżuje wampiry. „Bazyliszka” można zdobyć w ten sam sposób, co inne niezrównane przedmiot, ale największe szanse na jego znalezienie zapewniają kontenery Bellwetheru i wampirze gniazda.

Sama rozgrywka również doczekała się kilku poprawek, a do umiejętności wybranych bohaterów wprowadzone pewne zmiany. Trzecia aktualizacja Redfall eliminuje również kilka błędów związanych z misjami. Ulepszeń doczekał się też interfejs użytkownika oraz opcje ułatwienia dostępu. Nie zapomniano też o poprawkach związanych z dźwiękiem.

Jak wspomnieliśmy wyżej, trzecia aktualizacja to również do Redfall sporo poprawek oraz zmian balansu rozgrywki. Patch wprowadza m.in. kilka zmian w działaniu SI. Dzięki najnowszej „łatce” ludzcy przeciwnicy zyskali umiejętność wspinana się na zadaszenia. Deweloperzy poprawili także sposób odnajdywania drogi przez przeciwników oraz animacje ruchu ludzi . Nie zabrakło też poprawek w balansie umiejętności i cech wrogów.

Najnowsza aktualizacja do Redfall zapewnia także kilka poprawek związanych z wydajnością oraz stabilnością gry. Pełna lista zmian jest naprawdę spora, a szczegółowy opis patcha znajdziecie na oficjalnej stronie firmy Bethesda. Deweloperzy zapewnili również, że nadal rozwijają przepustkę bohatera, a w 2024 roku gracze otrzymają więcej informacji o nowych postaciach i kolejnych aktualizacjach.

Na koniec przypomnijmy, że Redfall dostępne jest na PC i Xbox Series X/S. Najnowsza produkcja studia Arkane znajduje się również w bibliotece Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Redfall – a rano po wampirach zostaje tylko popiół…

