Redfall na nowym zwiastunie. W roli głównej Layla i jej telekinetyczne moce

Od premiery Redfall dzieli nas niecały miesiąc. Nic więc dziwnego, że w ostatnim czasie regularnie otrzymujemy kolejne informacje i materiały związane ze wspomnianą produkcją. Kilka dni temu deweloperzy z Arkane Studios ujawnili bowiem długość głównego wątku fabularnego swojej nowej gry, ale to nie koniec atrakcji. W sieci pojawił się bowiem nowy zwiastun, który pozwala lepiej poznać jedną z bohaterek.

Nowy zwiastun Redfall skupia się na prezentacji jednej z bohaterek

Gwiazdą najnowszego zwiastuna Redfall jest Layla Ellison – studentka inżynierii biomedycznej na miejscowej uczelni, która odbywała staż w placówce badawczej. We wspomniany miejscu doszło jednak do okropnego wypadku, w którego wyniku bohaterka zyskała telekinetyczne zdolności. Materiał pozwala natomiast nie tylko poznać historię postaci, ale także przyjrzeć się jej umiejętnościom.



Wygląda na to, że Bethesda oraz deweloperzy z Arkane Studios zamierzają wykorzystać ostatnie tygodnie przed premierą Redfall na dokładne przedstawienie bohaterów, w których będziemy mieli okazję wcielić się w Redfall. W najbliższym czasie możemy więc spodziewać się kolejnych materiałów poświęconych pozostałym łowcom wampirów.