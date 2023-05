Redfall ma bardzo dobry start. Pomimo krytyki i problemów

Premiera Redfall z pewnością nie była powodem do świętowania w Arkane. Gra spotkała się z dość chłodnymi ocenami recenzentów, ale także gracze nie szczędzili głosów krytyki. I tu wielka niespodzianka, bo Redfall zupełnie niespodziewanie miał bardzo dobry start. Jak informuje True Achievements, można mówić o sukcesie, ponieważ Redfall to druga co do wielkości premiera na Xboxa w 2023 roku. Numerem jeden wciąż jest Atomic Heart.