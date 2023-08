Red Dead Redemption na PS4 z pierwszymi porównaniami z oryginalną wersją. Są pewne zmiany w grafice

Studio udostępniło za to krótki zwiastun nadchodzącego portu Red Dead Redemption. Na pierwsze porównania nie trzeba było długo czekać i już pojawiło się kilka, które prezentują zmiany w oprawie graficznej między wersją na PS4 i Switcha a oryginalną edycją na Xboxa 360.

Rockstar Games ogłosił, że jeszcze w tym miesiącu na PlayStation 4 i Nintendo Switch zadebiutuje pierwszy Red Dead Redemption. Niestety nie będzie to odświeżona wersja, ale ta sama gra, która ukazała się trzynaście lat temu na konsolach PlayStation 3 i Xbox 360. Fani mogą spodziewać się wyższej rozdzielczości, a także obsługi HDR-u. Niestety pełna lista zmian nie została jeszcze ujawniona przez dewelopera.

Zmiany widoczne są gołym okiem, ale na prawdziwie odświeżoną wersję nie ma co liczyć. Wyraźnie widać, że wersja na PlayStation 4 i Nintendo Switch będzie miała lepsze oświetlenie, które prawdopodobnie spowodowane jest obsługą HDR-u. Wyższa rozdzielczość pozwoli za to na uzyskanie ostrzejszego obrazu. Ciekawym zabiegiem jest za to zmienienie pory dnia w niektórych scenach, choć jak doskonale pamiętamy, niektóre misje mogliśmy rozgrywać zarówno za dnia, jak i w nocy. Porównania zobaczycie poniżej.