Kiedy pojawią się recenzje Resident Evil 4 Remake? Capcom jest pewny swego

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć nowe fragmenty rozgrywki z Resident Evil 4, a nieco wcześniej poinformowano, że odświeżona wersja hitu Capcomu z 2005 roku jeszcze przed premierą doczeka się wersji demo. Część graczy z pewnością zastanawia się natomiast, kiedy w sieci pojawią się pierwsze recenzje wspomnianej produkcji. Okazuje się, że również w tej kwestii mamy dla Was dobre wieści.

Recenzje Resident Evil 4 Remake pojawią się tydzień przed premierą gry

Wygląda na to, że Capcom nie ma żadnych wątpliwości co do jakości Resident Evil 4 Remake. Z informacji przekazanych przez serwis Metacritic wynika bowiem, że recenzje odświeżonej wersji hitu z 2005 roku powinny trafić do sieci pod koniec przyszłego tygodnia. Zainteresowani będą mieli więc sporo czasu na zapoznanie się z opiniami branżowych mediów i podjęciu ostatecznej decyzji o kupnie gry.