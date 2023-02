Recenzje Company of Heroes 3 już w sieci. Jak wypada nowa część popularnej serii?

Premiera Company of Heroes 3 odbędzie się dokładnie za dwa dni. W zeszłym tygodniu zainteresowani mieli okazję obejrzeć obszerny gameplay z nadchodzącej produkcji studia Relic Entertainment. Wczoraj natomiast w sieci pojawiły się pierwsze recenzje wspomnianego tytułu. Gracze mogą więc sprawdzić, czy warto sięgnąć po nową odsłonę popularnej serii taktycznych strategii czasu rzeczywistego.

Company of Heroes 3 nie zawodzi

W chwili pisania tej wiadomości Company of Heroes 3 może pochwalić się średnią ocen na poziomie 82% (na podstawie 23 opinii) w serwisie OpenCritic. Należy jednak zauważyć, że aż 90% recenzentów poleca najnowsze dzieło Relic Entertainment. Produkcja chwalona jest przede wszystkim za masę zawartości dla fanów single player, udane wprowadzenie nowych mechanik czy też imponujący system destrukcji otoczenia. Wśród zalet wymienia się też obecność aktywnej pauzy oraz dobrze zbalansowane frakcje.



Company of Heroes 3 nie jest jednak wolne od wad. Recenzenci zwracają uwagę na oprawę audiowizualną, która w niektórych miejscach wygląda znacznie gorzej. Dziennikarz God is a Geek informuje też o problemach z wyszukiwaniem ścieżek przez jednostki. Nie brakuje też pomniejszych, które powinny jednak zostać wyeliminowane wraz z popremierowymi aktualizacjami.