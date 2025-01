Reboot kultowego filmu sprzed 25 lat to żart? Studio chciało „sprawdzić reakcje widzów”

Mam wrażenie, że to fałszywa informacja. Słyszałem gdzieś od kogoś, że nie ma podpisanych żadnych kontraktów. Austin Butler niczego nie podpisywał, aby zagrać Patricka Batemana. Luca Guadagnino nie ma obowiązującej umowy. Scott Burns, który miałby napisać scenariusz, również nie ma kontraktu. Z różnych źródeł, które posiadam, wynika, że ​​to tylko fałszywa wiadomość, którą opublikowano, aby zobaczyć, jak publiczność zareaguje.

Zazwyczaj, gdy dana powieść jest ekranizowana, jej autor powinien o szykowanej adaptacji wiedzieć, nawet jeżeli nie bierze czynnego udziału w pracach nad projektem. Ellis dodał, że jeśli film rzeczywiście powstanie w niedalekiej przyszłości, to nikt się z nim w tej sprawie nie kontaktował.

Nie mam z tym nic wspólnego. Być może dostanę trochę pieniędzy, jeśli to zrobią, ale nie jestem zaangażowany twórczo na żadnym poziomie. To wszystko, co wiem.