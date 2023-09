Reboot Harry’ego Pottera z nowymi szczegółami. Serial „głębiej odkryje książki”

W kwietniu Warner Bros. Discovery ogłosiło serialowy restart Harry’ego Pottera. Fani nie otrzymają więc upragnionego kolejnego spin-offu, ale tę samą opowieść, którą znamy z książek J.K. Rowling. Sama autorka będzie zaangażowana w serial jako producentka wykonawcza, co wywołało mieszane reakcje części fanów. Niektórzy od razu zapowiedzieli bojkot serialowej wersji przygód nastoletniego czarodzieja, co wyśmiała sama autorka książek. Wiemy również, że w produkcję zaangażowany nie będzie Daniel Radcliffe, czyli pierwotny odtwórca tytułowej roli. Teraz nowymi szczegółami podzielił się producent David Heyman, który w rozmowie z Total Film przyznał, że ich wersja Harry’ego Pottera jeszcze głębiej sięgnie do książek, aby odkryć więcej wątków i postaci.

Producent serialu o Harrym Potterze obiecuje większe zagłębienie się w książki J.K. Rowling