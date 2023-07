Daniel Radcliffe nie będzie zabiegał o powrót do Harry'ego Pottera. „Chcą zacząć od nowa”

Z tego względu Daniel Radcliffe nie sądzi, aby ktokolwiek był zainteresowany jego pojawieniem się w serialu o Harrym Potterze. Aktor nie zamierza więc zabiegać nawet o mały gościnny udział, aby zadowolić fanów, którzy wychowali się na filmowej wersji.

Rozumiem, że starają się zacząć od nowa i jestem pewien, że ktokolwiek za to będzie odpowiadał, będzie chciał odcisnąć na tym swoje piętno i prawdopodobnie nie będzie chciał zastanawiać się, jak sprawić, by poprzedni Harry wystąpił w którymś odcinku. Więc zdecydowanie nie będę o to zabiegał. Ale oczywiście życzę im powodzenia i jestem bardzo podekscytowany, że przekażę tę pochodnię. Ale nie sądzę, żeby jej fizyczne przekazanie było konieczne.