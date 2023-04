J.K. Rowling wyśmiewa bojkot serialu o Harrym Potterze

Przed dwoma tygodniami Warner Bros. Discovery zaprezentował swoją nową platformę Max, która zadebiutuje w Ameryce już w maju. Na wydarzeniu firma zapowiedziała również kilka dużych produkcji, w tym serialowy restart serii o Harrym Potterze. Wielu fanów nie podeszło entuzjastycznie do ogłoszonego serialu i skrytykowało decyzję, aby ponownie ekranizować historię Harry’ego Pottera. Niedługo później pojawiły się doniesienia, że produkcja ma uwzględnić większą różnorodność rasową w obsadzie, tym samym twórcy serialu mogą podążyć drogą sztuki teatralnej Harry Potter i Przeklęte Dziecko, w którym w rolę Hermiony wcieliła się czarnoskóra aktorka. Dodatkowo wytwórnia potwierdziła, że producentką wykonawczą serialu będzie J.K. Rowling. Wszystko to spowodowało, że w sieci zaczęły pojawiać się głosy o bojkocie nowego Harry’ego Pottera. Pisarka postanowiła na nie odpowiedzieć w swoim stylu.

Rowling nie przejmuje się bojkotem serialu o Harrym Potterze

W lutym głośno było o bojkocie Hogwarts Legacy, który przyniósł odwrotny skutek do zamierzonego i gra Avalanche Software sprzedała się dużo lepiej, niż przewidywano. Wtedy wielu bojkotujących odnosiło się do Rowling i braku wsparcia produktów, na których autorka zarabia. Teraz podobne kontrowersje wzbudza serial o Harrym Potterze, do którego pisarka odniosła się w sarkastyczny sposób. W poście na Twitterze wspomniała, że zdążyła zaopatrzyć się w duże zapasy szampana, tym samym kpiąc z osób, które publicznie wyrażają do niej niechęć.

Okropna wiadomość, którą czuję się zobowiązany podzielić. Aktywiści próbują zorganizować kolejny bojkot mojej pracy, tym razem serialu o Harrym Potterze. Ponieważ przezorny zawsze ubezpieczony, podjęłam środki ostrożności i zaopatrzyłam się w duży zapas szampana.

