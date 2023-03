Ratchet & Clank: Rift Apart trafi na PC? Oferta pracy może zdradzać plany Sony

Już w przyszłym tygodniu – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – na komputerach osobistych zadebiutuje The Last of Us Part 1. Z pewnością nie będzie to jednak ostatnia produkcja Sony, która doczeka się pecetowej wersji. W sieci pojawiły się już bowiem poszlaki, które wskazują, że już niedługo posiadacze „blaszaków” będą mieli okazję zapoznać się z kolejną grą Insomniac Games.

Ratchet & Clank: Rift Apart może być kolejną grą Sony, która trafi na PC

Źródłem wspomnianych przypuszczeń jest oferta pracy opublikowana przez studio Nixxes Software. Holenderski zespół w lipcu 2021 roku dołączył do rodziny PlayStation Studios i w tym czasie pomógł w przygotowaniu pecetowych wersji Marvel’s Spider-Man oraz Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Tymczasem wygląda na to, że to nie koniec współpracy z deweloperami z Insomniac Games.



Nixxes Software szuka bowiem inżyniera UX/UI, który dodatkowo może pochwalić się znajomością oprogramowania pośredniego Coherent Labs. Jedyną grą z portfolio PlayStation Studios, która korzysta ze wspomnianego oprogramowania, jest natomiast Ratchet & Clank: Rift Apart. Stąd też przypuszczenia, że to właśnie produkcja Insomniac Games będzie kolejnym tytułem Sony, która otrzyma wersję PC.



Oczywiście cała sytuacja nie doczekała się komentarza zarówno ze strony Nixxes Software, jak i Insomniac Games. Na ten moment graczom PC nie pozostaje więc nic innego, jak czekać na oficjalną zapowiedź wersji Ratchet & Clank: Rift Apart na komputery osobiste.



Na koniec przypomnijmy, że Ratchet & Clank: Rift Apart dostępne jest obecnie wyłącznie na konsolach PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Insomniac Games, to zapraszamy Was do lektury: Ratchet & Clank: Rift Apart – recenzja – Przygoda nowej generacji.