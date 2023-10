Quantum Error z kiepskimi recenzjami. Coś chyba poszło nie tak...

Jeśli przyjrzymy się poszczególnym opiniom, wskazują one na to, że Quantum Error to gra ciekawa, ale zrealizowana nie do końca tak, jak byśmy tego oczekiwali. Dziennikarze chwalą przede wszystkim pomysł, zaznaczając, że produkcja rzeczywiście jest interesująca i ma oryginalny klimat, a także dobrze wykorzystuje możliwości kontrolera DualSense. Poza tym jednak mamy do czynienia z tytułem niedopracowanym i pełnym błędów – niektóre poziomy są wręcz puste czy po prostu dziwnie zaprojektowane.