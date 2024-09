Pulp Fiction miało otrzymać bardziej brutalne zakończenie. Samuel L. Jackson ujawnił szczegóły

W pierwotnej wersji historii Pulp Fiction w scenie w restauracji, w której Tim Roth po raz pierwszy podchodzi do Vincenta oraz Julesa i pyta się o teczkę, otwiera ją, a gdy to robi, mój bohater strzela do Mysi Pysi za baru. Po tym strzelam Ptysiowi w tyłek i zabijam go. Następnie było cięcie montażowe, a Jules otwiera oczy i zdaje sobie sprawę, że była to tylko jego wizja, która nawiązywała do czasu, gdy jeszcze zabijał ludzi. On po prostu tam tylko stał, więc to wszystko nie wydarzyło się naprawdę.