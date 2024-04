PS5 Pro z kolejnymi szczegółami. 45% wzrost wydajności GPU i rozczarowująca moc procesora

Deweloperów z pewnością ucieszy fakt, że PS5 Pro zaoferuje 13,7 GB większej pamięci systemowej, czyli o 1,2 GB więcej niż w PS5 (12,5 GB). Ma to sprawić, że gry będą oferować nie tylko jeszcze lepszą oprawę graficzną, ale pozwolą na PS5 Pro uruchamiać tytuły w 4K z 60 klatkami na sekundę.

Widziałem wiele dokumentów deweloperskich PS5 Pro i Sony dokonało kilku interesujących wyborów w sprawie swojej następnej konsoli. Procesor PS5 Pro będzie taktowany zegarem 3,85 GHz (10% więcej niż PS5) w nowym „trybie wysokiej częstotliwości procesora”. W trybie standardowym jest to 3,5 GHz. Twórcy będą mogli wybrać tryb, a także uzyskać dostęp do 1,2 GB większej pamięci systemowej, ponieważ Sony zwolniło 13,7 GB na PS5 Pro do użytku programistów w porównaniu do PS5 z 12,5 GB. To nie jest nowa informacja, ale mogę sprawdzić, czy jest prawdziwa.