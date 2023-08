PS5 Pro będzie ponad dwa razy mocniejsze od PS5? Wyciekła specyfikacja konsoli

Sony ma szykować prawdziwego potwora do gier.

W ostatnim czasie głośno było o nowej konsoli PlayStation 5 z odłączanym dyskiem, której zdjęcia i nagrania niedawno pojawiły się w mediach społecznościowych. Teraz do sieci trafiła specyfikacja innej konsoli z rodziny PlayStation 5, którą Sony szykuje jako mocniejszą wersję standardowej konsoli. PS5 Pro wciąż nie zostało oficjalnie ogłoszony przez Sony, ale redakcja RedGamingTech dotarła do specyfikacji konsoli, która zapowiada naprawdę potężną maszynę do grania.

PlayStation 5 Pro – wyciekła specyfikacja nowej konsoli od Sony

Według ich informacji PlayStation 5 Pro zostanie wyposażony w układ APU wykonany w procesie TSMC 5/4 nm, zawierający ośmiordzeniowy procesor Zen 4 z taktowaniem wyższym niż 3,6 GHz. W konsoli znajdziemy kartę graficzną opartą na architekturze RDNA 3 lub 3.5 z taktowaniem 2,7 GHz. Obecna wersja PlayStation 5 posiada CPU ze zmienną częstotliwością 3,5 GHz i GPU ze zmienną częstotliwością 2,23 GHz.