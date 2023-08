PlayStation 5 Slim w całej swojej okazałości na pierwszym filmie. Nowa konsola Sony w rękach gracza

PlayStation 5 Slim powoli wycieka. Sony wciąż oficjalnie nie ogłosiło kolejnej wersji PlayStation 5, a zdjęcia i materiały prezentujące sprzęt zaczynają pojawiać się w sieci. Wcześniej informowaliśmy, że pojawiło się zdjęcie ukazujące wygląd konsoli, która posiada kilka różnic względem dotychczasowych wersji konsoli Sony. Tym razem użytkownik BwE podzielił się krótkim filmem, na którym pokazał całą konsolę.

Pierwszy film prezentujący PlayStation 5 Slim

Na poniższym wideo możemy zobaczyć, jak PlayStation 5 Slim prezentuje się z każdej strony. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami urządzenie jest zbliżonej wysokości do standardowego modelu PS5. Konsola ma być również tylko o 5 cm cieńsza od poprzedniego modelu, co też można zauważyć na filmie. Sprzęt posiada także wbudowany napęd, a więc nie jest to wersja z odłączanym napędem, która ma w niedalekiej przyszłości pojawić się na rynku.