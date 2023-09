PS Plus Extra i Premium we wrześniu z 20 grami. Sporo ciekawych tytułów w ofercie

Japońska firma potwierdziła ofertę gier w PlayStation Plus Extra i Premium na wrzesień. W tym miesiącu Sony zapewni subskrybentom usługi aż 20 gier. Zgodnie z wcześniejszym wyciekiem sprzed paru dni do PS Plus Extra i Premium we wrześniu trafi NieR Replicant ver.1.22474487139…, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier’s Civilization VI oraz Sniper Ghost Warrior Contracts 2.

Ponadto w usłudze pojawi się Planet Coaster: Console Edition, This War of Mine: Final Cut, Cloudpunk i Call of the Sea. Z kolei posiadacze PS Plus Premium otrzymają trzy gry z serii Star Ocean oraz Dragon’s Crown Pro. Pełną listę znajdziecie poniżej.

PlayStation Plus Extra i Premium – wrzesień 202 3

NieR Replicant ver.1.22474487139… (PS4)

13 Sentinels: Aegis Rim (PS4)

Sid Meier’s Civilization VI (PS4)

Star Ocean The Divine Force (PS4/PS5)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (PS4/PS5)

Odin Sphere Leifthrasir (PS4)

Unpacking (PS4/PS5)

Planet Coaster: Console Edition (PS4/PS5)

This War of Mine: Final Cut (PS5)

Cloudpunk (PS4/PS5)

Contra: Rogue Corps (PS4)

Tails Noir (PS4/PS5)

Call of the Sea (PS4/PS5)

West of Dead (PS4)

Star Ocean: Integrity and Faithlessness (PS4)

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (PS4/PS5)

PlayStation Plus Premium – wrzesień 2023