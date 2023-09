PlayStation Plus Extra i Premium z pierwszymi grami we wrześniu. Oferta wyciekła

Poznaliśmy pierwsze tytuły z nowej oferty PS Plus Extra i Premium na wrzesień.

Niezawodny serwis Dealabs ujawnił listę pierwszych tytułów, które we wrześniu trafią do PlayStation Plus Extra i Premium. Pełna oferta zostanie oficjalnie ogłoszona już za dwa dni, a teraz poznaliśmy sześć tytułów, w które subskrybenci usługi będą mogli zagrać już wkrótce.