Przyszłe wersje PCIe Express mogą wykorzystywać technologię optyczną?

Użytkowane obecnie PCI Express całkiem dobrze spełnia stawiane przed nimi wymagania, ale ma kilka wad, wśród których na pierwszy plan wysuwa się ciepło generowane przez tę magistralę. Problem stał się realny wraz z wprowadzeniem dysków SSD PCIe 5.0, pierwszych urządzeń pamięci masowej PCIe, które będą wymagały radiatora i wentylatora, aby utrzymać temperaturę w ryzach. Nigdy nie stanowiło to problemu z poprzednimi iteracjami dysków SSD korzystających zarówno z magistrali SATA, jak i magistrali PCIe, ale ponieważ przepustowość podwaja się z każdą generacją, ciepło zaczyna być problemem. W związku z tym potrzebna będzie nowa technologia.

Nowoczesne PCI Express wymaga przesiadki na połączenia optyczne?

Jak donosi PCI-SIG, powołano specjalną grupę roboczą, której zadaniem będzie zbadanie możliwości wprowadzenia połączeń optycznych i zastąpienie nimi, obecnie stosowanych, elektrycznych. Korzyści byłyby spore – pozwali to na lepszą wydajność przy generowaniu mniejszej ilości ciepła, a także zmniejszy opóźnienia, przy jednoczesnym umożliwieniu dłuższych połączeń. Ogólnie rzecz biorąc, całkowicie wywróciłoby to do góry nogami całą branżę komputerów osobistych, ponieważ przejście z połączeń elektrycznych na optyczne wymagałoby przeprojektowania każdej części komputera.