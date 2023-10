Przykre zwolnienia w Bungie. Ekipa jest odpowiedzialna za serię Destiny

Ostatnio naprawdę sporo słyszy się o zwolnieniach w studiach należących do Sony. Na początku października informowaliśmy o cięciach w Naughty Dog i problemach związanych z sieciową grą w świecie The Last of Us. Przed tygodniem w sieci pojawiły się informacje o nadchodzącej fali zwolnień, która zdaje się przybierać na sile, tym razem dosięgając pracowników studia Bungie. Ekipa odpowiada chociażby za uwielbianą i niezwykle popularną serię Destiny.

Problemy studia Bungiem, co dalej z Marathon?

Niestety na ten moment nie wiemy, o jak dużych zwolnieniach mowa, ale wpisy pracowników, którym “podziękowano” pojawiły się w ich social mediach.