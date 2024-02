Przenośna wersja Xboxa w drodze? Microsoft podobno rozważa stworzenie konsoli mobilnej

Przenośne konsole do gier przeżywają ostatnio renesans. Na rynku dostępnych jest kilka maszyn, w których zastosowano różne systemy operacyjne i odmienne filozofie mobilnego grania. Jednak wszystkie sprowadzają się do tego samego zadania – możliwość grania poza domem, w podróży albo bez telewizora czy monitora.

Z pewnością do niedawna królem konsol mobilnych było Nintendo, które w zasadzie miało wyłączność na tę formę rozrywki. Po porażce projektów Sony nie posiadało żadnej realnej konkurencji. To między innymi dlatego Switch stał się takim przebojem. Dopiero później pojawił się Steam Deck, który pokazał, że gry PC również można serwować na wynos, a za nim poszły kolejne konstrukcje.

Niedawno informowaliśmy o plotce, że Sony planuje powrót do mobilek i możliwe jest wypuszczenie na rynek nowego urządzenia przenośnego. Teraz do gry może wejść także Microsoft, który jeszcze nigdy nie posiadał mobilnej konsoli.

Powstaje mobilna wersja Xboxa?

Pogłoski no konsoli mobilnej Microsoftu nie są nowe, bo powracają co jakiś czas, ale jak do tej pory się nie zmaterializowały. Podobno teraz gigant dał zielone światło dla przygotowania takiej konstrukcji. Dla twórcy Windowsa i właściciela ekosystemu Xbox ma to sens i dla firmy może być interesującą perspektywą biznesową.