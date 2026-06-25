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Promocje w Nintendo eShop. Gry od SEGA i Capcomu przecenione nawet o 90%

Mikołaj Berlik
2026/06/25 20:00
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Japońskie gry i klasyczne serie doczekały się dużych obniżek cen.

W Nintendo eShop wystartowała kolejna wyprzedaż, tym razem skupiająca się przede wszystkim na grach wydawanych przez SEGA, Capcom oraz Limited Run Games. W ramach promocji przeceniono zarówno nowe produkcje, jak i starsze tytuły, a rabaty sięgają nawet 90%.

Nintendo eShop
Nintendo eShop

Nintendo eShop – nowe obniżki

Oto lista najlepszych promocji z ostatniej wyprzedaży:

Wyprzedaż w Nintendo eShop potrwa przez ograniczony czas.

GramTV przedstawia:

Tagi:

Nintendo
Nintendo Switch
promocja
wyprzedaż
promocje
Nintendo Switch 2
wyprzedaż gier
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112