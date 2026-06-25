Promocje w Nintendo eShop. Gry od SEGA i Capcomu przecenione nawet o 90%

W Nintendo eShop wystartowała kolejna wyprzedaż, tym razem skupiająca się przede wszystkim na grach wydawanych przez SEGA, Capcom oraz Limited Run Games. W ramach promocji przeceniono zarówno nowe produkcje, jak i starsze tytuły, a rabaty sięgają nawet 90%.

Nintendo eShop – nowe obniżki

Oto lista najlepszych promocji z ostatniej wyprzedaży:

Wyprzedaż w Nintendo eShop potrwa przez ograniczony czas.