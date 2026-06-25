Promocje w Nintendo eShop. Gry od SEGA i Capcomu przecenione nawet o 90%

W Nintendo eShop wystartowała kolejna wyprzedaż, tym razem skupiająca się przede wszystkim na grach wydawanych przez SEGA, Capcom oraz Limited Run Games. W ramach promocji przeceniono zarówno nowe produkcje, jak i starsze tytuły, a rabaty sięgają nawet 90%.
Nintendo eShop – nowe obniżki
Oto lista najlepszych promocji z ostatniej wyprzedaży:
- Terraria – 64,95 zł (-50%)
- Persona 5 Tactica – 80,70 zł (-70%)
- Aeterna Noctis – 10,74 zł (-90%)
- Thief Simulator 2 – 7,99 zł (-90%)
- Ghostrunner – 31,00 zł (-75%)
- Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster – 68,70 zł (-70%)
- Shin Megami Tensei V: Vengeance – 77,70 zł (-70%)
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – 239,20 zł (-20%)
- RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army – 131,40 zł (-40%)
- Journey to the Savage Planet – 24,80 zł (-80%)
- Bloodstained: Ritual of the Night – 42,49 zł (-75%)
Wyprzedaż w Nintendo eShop potrwa przez ograniczony czas.
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