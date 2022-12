Project: The Perceiver na obszernej rozgrywce. Zobaczcie 40-minutowy gameplay

Jeśli zainteresowała Was zapowiedziana w listopadzie gra Project: The Perceiver, to mamy dla Was dobre wieści. Deweloperzy z chińskiego studia Papergames przeprowadzili bowiem transmisję live, na której zaprezentowano obszerny gameplay ze wspomnianej produkcji. Dzięki opublikowanym fragmentom rozgrywki użytkownicy mogą po raz kolejny sprawdzić, jak nadchodzący tytuł z otwartym światem prezentuje się w akcji. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Studio Papergames prezentuje obszerny gameplay z gry Project: The Perceiver

Zainteresowani mają szansę obejrzeć ponad 40-minutowy materiał, który w dużej mierze skupia się na walce z oponentami. Deweloperzy pokazali także starcie z jednym z bossów. Całość pozwala również przyjrzeć się kilku lokacjom, które gracze będą mieli okazję odwiedzić w trakcie rozgrywki. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie sami, jak prezentuje się Project: The Perceiver.



Na koniec przypomnijmy, że Project: The Perceiver powstaje z myślą o „kilku platformach”, w tym konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Deweloperzy ze studia Papergames wciąż nie ujawnili jednak nawet przybliżonej daty premiery. Zainteresowanym graczom nie pozostaje więc nic innego, jak wypatrywać kolejnych informacji na temat wspomnianego tytułu.