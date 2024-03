Prince of Persia: The Lost Crown z planami rozwoju. Pierwszy patch już w marcu

Już pod koniec lutego zapowiedziano, że Prince of Persia: The Lost Crown zostanie wzbogacone o dodatkową zawartość . Deweloperzy ze studia Ubisoft Montpellier nie rzucali słów na wiatr. Wczoraj ujawniono bowiem plany rozwoju najnowszej odsłony serii Prince of Persia, z których dowiadujemy się, że pierwsze nowości pojawią się jeszcze w tym miesiącu.

Latem 2024 roku Prince of Persia: The Lost Crown otrzyma update zatytułowany „Divine Trials”. Wraz ze wspomnianą aktualizacją w grze pojawią się nowe wyzwania oraz przedmioty . To jednak nie koniec atrakcji, na które w tym roku mogą liczyć fani najnowszej odsłony serii Prince of Persia.

Jeszcze w 2024 roku Prince of Persia: The Lost Crown ma doczekać się fabularnego DLC. Deweloperzy ze studia Ubisoft Montpellier nie podzielili się jednak żadnymi szczegółami na temat wspomnianego rozszerzenia. Zainteresowani muszą więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne informacje.

Na koniec przypomnijmy, że Prince of Persia: The Lost Crown dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji Ubisoftu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja gry Prince of Persia: The Lost Crown. Świetna rozgrywka z nijaką fabułą.

