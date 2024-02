Prince of Persia: The Lost Crown z nową zawartością. Nadchodzą darmowe atrakcje

Sprzedaż Prince of Persia: The Lost Crown rzekomo rozczarowała Ubisoft. Gra zebrała jednak naprawdę niezłe recenzje, co potwierdza średnia ocen na Metacritic. Tymczasem okazuje się, że fani Prince of Persia będą mieli niebawem dobry powód, by wrócić do wspomnianego tytułu. Deweloperzy zapowiedzieli bowiem, że Prince of Persia: The Lost Crown zostanie wzbogacone o nową zawartość.

Do Prince of Persia: The Lost Crown zmierza nowa zawartość. Pierwsza aktualizacja pojawi się „wkrótce”

Na oficjalnym profilu Prince of Persia: The Lost Crown na portalu społecznościowym X opublikowano wczoraj krótki materiał wideo skierowany do fanów wspomnianej produkcji. Mouni Radi – reżyser gry – w imieniu całego zespołu Ubisoft Montpellier postanowił podziękować graczom, którzy sięgnęli po najnowszą odsłonę serii Prince of Persia. Następnie deweloper zapewnił, że to jeszcze nie koniec atrakcji.