Prince of Persia: The Lost Crown w szczegółach. Ubisoft pokazał nowy gameplay

Jeszcze przed The Game Awards 2023 do sieci trafił nowy zwiastun Prince of Persia: The Lost Crown. Od premiery wspomnianej produkcji dzieli nas natomiast nieco ponad miesiąc. Nic więc dziwnego, że Ubisoft postanowił opublikować kolejny materiał promocyjny poświęcony nadchodzącej odsłonie serii Prince of Persia. Zainteresowani mają tym razem okazję rzucić okiem na gameplay i zapoznać się z najważniejszymi szczegółami na temat Prince of Persia: The Lost Crown.

Prince of Persia: The Lost Crown z prezentacją najważniejszych elementów. Ubisoft przygotowuje graczy na premierę

W najnowszym materiale promocyjnym poświęconym Prince of Persia: The Lost Crown firma Ubisoft przedstawia najważniejsze elementy wspomnianej produkcji. Francuska firma opowiada m.in. o eksploracji, mocach czasu, systemie rozwoju postaci oraz aktywnościach pobocznych. Całość trwa równe 5 minut i niemal w całości składa się z fragmentów rozgrywki, dzięki czemu gracze mogą sprawdzić, jak gra prezentuje się w akcji.