Prince of Persia: The Lost Crown na rozgrywce. Zobaczcie 20-minutowy gameplay

W zeszłym tygodniu Ubisoft opublikował nowy gameplay trailer Prince of Persia: The Lost Crown przedstawiający najważniejsze elementy gry. Okazuje się jednak, że to nie koniec materiałów poświęconych wspomnianej produkcji. W sieci pojawiło się bowiem blisko 20-minutowe wideo, które pozwala sprawdzić, jak nadchodząca odsłona popularnego cyklu prezentuje się w akcji.

W sieci pojawił się 20-minutowy gameplay z Prince of Persia: The Lost Crown

Najnowszy gameplay z Prince of Persia: The Lost Crown został opublikowany przez redakcję Game Informer. Dziennikarze otrzymali niedawno możliwość zapoznania się z pierwszymi trzema godzinami wspomnianej produkcji, a udostępnione fragmenty rozgrywki prezentują początek opowieści. Zainteresowani powinni więc rzucić okiem na materiał na dole wiadomości i przekonać się, czego można spodziewać się po nadchodzącej produkcji Ubisoftu.