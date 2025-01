, Prezentujemy akcesoria Havit - dla graczy i nie tylko

Marka Havit jest obecna na naszym rynku od przynajmniej kilku lat, zaś globalnie działa już od końca lat 90 ubiegłego wieku. W swej szerokiej ofercie użytkowej elektroniki ma bardzo wiele produktów, w tym również skierowane do graczy. Przyjrzyjmy się nieco bliżej kilku kategoriom i najciekawszym produktom.

Mysz gamingowa Havit MS72 oferuje precyzyjny sensor optyczny oraz możliwość regulacji DPI, co sprawia, że doskonale sprawdza się w dynamicznych rozgrywkach. Kompaktowa i lekka konstrukcja gwarantuje wygodę nawet podczas długich sesji gamingowych.

Dla graczy poszukujących bezprzewodowych rozwiązań ciekawa propozycją może być Havit MS979WB – mysz, która zapewnia stabilne połączenie oraz szybki czas reakcji. Jej wytrzymała bateria pozwala na długie użytkowanie bez konieczności częstego ładowania. Kolejnym godnym uwagi modelem jest Havit MS966WB, dostępna w eleganckich wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. Jej zaawansowane funkcje oraz stylowe wykończenie spełniają oczekiwania najbardziej wymagających graczy.

Słuchawki gamingowe

Model H2008d to propozycja dla osób, które cenią sobie głębokie basy oraz wyraźne tony wysokie. Wyposażone w wygodne nauszniki i regulowany pałąk, słuchawki te doskonale sprawdzą się podczas długich sesji gamingowych.

Z kolei H2002d dostępne w różnych wersjach kolorystycznych (czarny/zielony, biały/fioletowy) oferują dźwięk przestrzenny, który pozwala na precyzyjne pozycjonowanie przeciwników w grze. Ich solidna konstrukcja i nowoczesny design sprawiają, że są chętnie wybierane przez graczy na całym świecie.

Innym interesującym modelem są H2233d, dostępne w kolorze różowym. Te stylowe słuchawki wyróżniają się lekkością i wysoką jakością dźwięku, co czyni je idealnym wyborem nie tylko dla graczy, ale także do codziennego użytku.

Podkładki i maty gamingowe

HAVIT oferuje imponujący wybór podkładek i mat gamingowych, dostosowanych do różnych potrzeb graczy. Na czele stoi mata gamingowa Havit HV-MP830, która łączy elegancję z funkcjonalnością. Jej duży rozmiar zapewnia wystarczającą przestrzeń na klawiaturę i mysz, a antypoślizgowy spód gwarantuje stabilność podczas intensywnej rozgrywki. Z kolei podkładka gamingowa Havit HV-MP837 wyróżnia się ultra-gładką powierzchnią, która pozwala na precyzyjne ruchy myszy.

Podkładka Havit HV-MP838 jest idealnym wyborem dla graczy szukających łączenia wytrzymałości z efektywnym stylem. Jej wzmocnione krawędzie zapobiegają przecieraniu się, a dodatkowe wzory na powierzchni nadają stanowisku gracza unikalnego charakteru. Dla tych, którzy potrzebują większej przestrzeni, mata Havit MP847 oferuje komfort i funkcjonalność, doskonale nadając się do zestawów z wieloma akcesoriami.

Akcesoria dla zwykłych użytkowników

HAVIT nie zapomina również o zwykłych użytkownikach, oferując produkty takie jak choćby różnorodne akcesoria mobilne.

Ładowarki

Ładowarka indukcyjna HAVIT z zegarem W3031 to idealne rozwiązanie do domu lub biura. Oprócz funkcji szybkiego ładowania bezprzewodowego, oferuje cyfrowy zegar i budzik, co czyni ją wielofunkcyjnym gadżetem.

Z kolei ładowarka HAVIT 3w1 W3032 umożliwia jednoczesne ładowanie smartfona, smartwatcha i słuchawek bezprzewodowych. Kompaktowy design sprawia, że świetnie pasuje do nowoczesnych wnętrz. Ładowarka podróżna HAVIT 140W UCLE004 EU oferuje zaawansowaną technologię szybkiego ładowania, zapewniając optymalne działanie urządzeń nawet podczas podróży.

Powerbanki

W sytuacjach, gdy brak dostępu do prądu, powerbanki okazują się niezastąpione. Model PB90 10000mAh oferuje kompaktowe wymiary, idealne do codziennego użytku. Posiada dwa porty USB, co umożliwia jednoczesne ładowanie kilku urządzeń. Dla bardziej wymagających użytkowników polecany jest PB92 20000mAh (czarny lub biały), który zapewnia większą pojemność i wydajność.