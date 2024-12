Prezentów nigdy dość. Jeszcze jedna darmowa gra na PC

Jak na grudzień przystało, mamy prawdziwy wysyp darmowych gier. Tym razem ze swoją propozycją wyszedł sklep Fanatical, który w ramach świątecznego prezentu oferuje ScourgeBringer. Niezależna pixelartowa platformówka od studia Flying Oak Games zadebiutowała w 2020 roku. Tytuł został doceniony przez graczy, którzy na platformie Steam wystawili grze wysokie oceny, dzięki czemu aż 88% opinii jest pozytywnych. Po odebraniu klucza z grą ScourgeBringer, możecie go aktywować na Steam. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

ScourgeBringer to dynamiczna platformówka rougelite od twórców NeuroVoider. Usytuowana w post-apokaliptycznym świecie, w którym tajemnicza istota siała spustoszenie całej ludzkości, ScourgeBringer stawia cię w roli śmiertelnego wojownika jej klanu: Kyhry. Pomóż jej odkryć nieznane i przeciąć drogę przez starożytne maszyny strzegące pieczęci jej przeszłości, a może odkupienia ludzkości. Daj się pochłonąć dynamicznej platformowej rozgrywce rougelite opisanej przez Eurogamer jako „skrzyżowanie Dead Cells z Celeste”

Tnij i strzelaj płynnie dzięki super płynnym sterowaniom platformowym

Wyostrz swoje umiejętności dzięki szalonemu systemowi walki skoncentrowanemu tylko na atakach

Przejdź do nieziemskich adaptacyjnych dźwięków Joonas Turner (Nuclear Throne, Downwell, Broforce ...)

Zmierz się z hordami okropnych wrogów i gigantycznych bossów trzymających tajemnicę Scourge

Poznaj nieskończone głębie nieustannie zmieniającego się lochu

Odkryj tajemnice i znajdź pamiątki po poprzednich odkrywcach, aby odblokować rzeczywistość definiującą sekrety

Kolejna darmowa gra na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem ScourgeBringer za darmo, to klucz do gry odbierzecie z tej strony. Aby zdobyć prezent, należy posiadać konto w sklepie Fanatical i wyrazić zgodę na newsletter, który od razu można anulować. Kod na grę należy aktywować na Steamie. Oferta trwa tylko do 21 grudnia lub wyczerpania zapasów kluczy.