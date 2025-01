Prequel serialu Outlander w pierwszym zwiastunie. Blood of My Blood ma termin premiery

Stacja Starz zaprezentowała pierwszy oficjalny materiał z nadchodzącego serialu Outlander: Blood of My Blood.

W oficjalnym opisie Outlander: Blood of My Blood czytamy, że serial opowiada o romansie Julii Moriston i Henry’ego Beauchampa oraz Ellen MacKenzie i Briana Frasera.

Outlander: Blood of My Blood w pierwszym zwiastunie

Outlander: Blood of My Blood w pierwszym zwiastunie

Outlander: Blood of My Blood w pierwszym zwiastunie

Popularny serial Outlander wciąż trwa i powróci w bieżącym roku z nowym, ósmym już sezonem. Przygody Claire Randall oraz Jamiego Frasera powoli zmierzają do końca, ale stacja Starz nie zamierza się rozstawać ze swoją marką. Już parę lat temu zamówili prequel, zatytułowany Outlander: Blood of My Blood, który wreszcie doczekał się pierwszego zwiastuna. Historia opowie o miłości rodziców bohaterki głównego serialu. Materiał zapowiadający serial zobaczycie poniżej.

Showrunnerem i producentem wykonawczym jest Matthew B. Roberts, czyli twórca oryginalnego serialu. Ronald D. Moore, Maril Davis i Jim Kohlberg pełną funkcję producentów wykonawczych Outlander: Blood of My Blood został wyprodukowany przez firmy Tall Ship Productions, No Fooling Productions Inc., Story Mining & Supply Company i Sony Pictures Television.