Premiera Mario vs Donkey Kong lada chwila. Nintendo udostępniło demo gry na Switcha

Premiera mocno odświeżonej wersji Mario vs Donkey Kong już w lutym, ale jeszcze przed premierą, można wypróbować cztery poziomy gry na Switcha.

Nintendo udostępniło wersję demonstracyjną Mario vs Donkey Kong, które wylądowało w w eShopie. Pozwala ona wypróbować nadchodzącą grę Mario vs. Donkey Kong, odnowioną klasykę Game Boy Advance, której premiera zaplanowana jest na 16 lutego.

W demie odblokowane są cztery poziomy pierwszego świata gry. Dodatkowo pokazano jak działa lokalna kooperacja, w której dwóch graczy może połączyć siły, żeby zagrać jako Mario i Toad.

Mario vs Donkey Kong powraca na Switcha. Wypróbuj darmowe demo

Pierwsze informacje o tej grze pojawiły się we wrześniu zeszłego roku, a Nintendo ujawniło wtedy, że otrzymamy „zaktualizowaną wersją oryginalnego tytułu z Game Boy Advance. Później pojawiła się informacja o trybie lokalnej kooperacji, w której jeden z grających będzie mógł sterować poczynaniami Toada. Kolejnymi nowościami będą mocno zwiększona ilość poziomów (do aż 130) oraz nowy tryb o nazwie Casual Style, który zapewni dużo spokojniejszą rozgrywkę i jest to ukłon w kierunku graczy preferujących zabawę na niższym poziomie trudności.

Mario vs. Donkey Kong zadebiutuje 16 lutego